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Kahta Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam FETÖ'den tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
KAHTA JANDARMA KOMUTANI, FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Kahta'ta, /PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Komutanı Üsteğmen , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen Perşembe günü /PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahta İlçe Komutanı , gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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