Kahta Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam FETÖ'den tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.12.2019
Adıyaman Kahta'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Furkan Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen Perşembe günü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kahta İlçe Jandarma Komutanı Salih Furkan Sağlam, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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