İçişleri Bakanlığı: 2019'da 1668 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika bilgisine göre; İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 134'ü sözde üst düzey, toplam 1668 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında bakanlık koordinesinde terör örgütleri ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edildi. PKK/KCK ile mücadelede, 116 bin 650'si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine 1456 operasyon, FETÖ/PDY terör örgütüne 16 bin 778 operasyon, aşırı sol örgütlere yönelik ise 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda, toplam 1668 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 13'ü kırmızı, 8'i mavi, 2'si yeşil, 19'u turuncu, 92'si gri kategoride olmak üzere 134'ü 'Terör Arananlar Listesi'nde yer aldı. Terör örgütünde çözülmenin arttığı 2019'da, toplam 363 terörist teslim oldu. Bunlardan 271'i ailelerin de devreye girmesiyle ikna edildi.
Yerli ve milli üretim insansız hava aracı (İHA) ile insanlı keşif uçaklarının (İKU) da terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanıldığı 2019'da, 31 bin 255 İHA, 2 bin 972 İKU ile toplam 34 bin 227 saat uçuş gerçekleştirildi. 2019'da toplam 1118 telsiz kestirmesi alındı.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE
2019'da 60 bin 791'i denizlerde olmak üzere, 450 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bunların 103 bin 93'ü sınır dışı edildi. Ayrıca 8 bin 798 organizatör gözaltına alınırken, 1906'sı tutuklandı. 2019'da 110 bini kaçak göçmen, 190 bini Suriyeli olmak üzere 300 bin yabancı, İstanbul'dan ayrıldı. Ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı ise 373 bin 592 oldu.
UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK
Terörün en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 2019'da 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 213 bin 113 şüpheli yakalandı, 24 bin 644 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 64 ton 255 kilo esrar, 23 ton 814 kilo skunk, 18 ton 201 kilo eroin, 1 ton 362 kilo kokain, 1 ton metamfetamin, 10 milyon 960 bin 853 captagon, 7 milyon 87 bin 104 ecstasy, 42 milyon 275 bin kök keneviri ele geçirildi.
TRAFİK KAZALARINDA DÜŞÜŞ
Alınan güvenlik önlemleri, bilgilendirme çalışmaları, ölümlü trafik kazalarının geçen yıla göre önemli ölçüde azalmasını sağladı. Buna göre, 2019'da 173 bin 158 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kaza sayısında geçen yıla oranla yüzde 6,8 düşüş sağlandı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı geçen yıla göre 1250 kişi azaldı. 2019'da olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 25 oranında geriledi. Yaya ölümleri de geçen yıla göre yüzde 23 azaldı. 2019'da havadan ve karadan 42 milyon 824 bin 66 denetim gerçekleşti. Havadan denetimlere ağırlık verildi. Drone ile yapılan denetimlerde, 106 bin 78 trafik cezası, helikopter ile yapılan denetimlerde 11 bin 817 trafik cezası yazıldı. Fahri Trafik Müfettişi mobil uygulama üzerinden düzenlenen trafik kuralı ihlali tutanağı ise 276 bin 177 oldu.
YETKİSİZ ÇAKAR'A GEÇİT VERİLMEDİ
1 Ocak-31 Ekim arasında ülke genelinde polis ve jandarma bölgesinde, yetkisiz çakar kullanan 5 bin 858 kişiye ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan usul ve esasların 1 Kasım'dan itibaren uygulamaya başlanmasıyla 1291 çakar cezası daha kesildi. 2019'da ülke genelinde toplam 7 bin 149 çakar cezası verilmiş oldu. Hayata geçirilen uygulamalar ve yapılan etkin denetimlerle 2019 yılında yetkisiz çakar kullanımı önemli oranda düştü.
TRAFİKTE KURALLARA UYMAYANLARA CEZA
2019'da hız sınırını aşan 5 milyon 311 bin 25, muayenesi yapılmamış araç ile trafiğe çıkan 1 milyon 120 bin 203, seyir halinde telefon kullanan 955 bin 511, emniyet kemeri kullanmayan 928 bin 341, kırmızı ışık kuralına uymayan 926 bin 822, trafik ışık levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymayan 665 bin 349, park yasağına uymayan 628 bin 376, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park eden 621 bin 129, taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park eden 531 bin 824, hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde, hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanan 196 bin 856, diğer suçlardan 5 milyon 499 bin 286 olmak üzere toplam 17 milyon 384 bin 722 trafik cezası kesildi.
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