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Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019
HİNDİSTAN’IN PİPLANTRİ KÖYÜNDE YAŞAYANLAR, HANGİSİNİN HER TEKRARLANIŞINDA 111 AĞAÇ DİKEREK TOPLAMDA ÇEYREK MİLYONDAN FAZLA AĞAÇ DİKMİŞTİR?

Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan Hindistan’ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programında sorulan Hindistan'ın Piplantri köyünde yaşayanlar, hangisinin her tekrarlanışında 111 ağaç dikerek toplamda çeyrek milyondan fazla ağaç dikmiştir? sorusunun yanıtı nedir? Programı izleyen vatandaşlar Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel soru ve cevaplarını araştırıyor. İşte, merak edilen sorunun yanıtı!

A: İnek ölümü

B: Kar yağması

C: Kız bebek doğumu

D: Köyün futbol takımının gol atması

Doğru cevap: Kız bebek doğumu

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