Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulundu. Kadının suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp, suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Akar'dan flaş Libya tezkeresi açıklaması
- "Türkiye'nin gücüne güç katacak"
- İGA'dan açıklama: Sefer iptali yok
- Bakan Albayrak "Yılın Fotoğrafları" oylamasında seçimini yaptı
- CHP'li belediyelerde işçi kıyımı!
- Kaddafi'nin silah arkadaşlığından CIA ile iş birliğine: Darbeci General Hafter
- Irak protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını bastı ve içeri girdi
- Eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı
- DEAŞ'lıların cep telefonundan inanılmaz görüntüler çıktı
- İşte Irak'ta son durum...Büyükelçi Yıldız'dan A Haber'e özel açıklamalar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 yeni yıl mesajları: En güzel yılbaşı mesajları ve sözleri! | Sevdiklerinize özel yeni yıl mesajları…
- Yılbaşında TV’de ne var? Kanalların 2020 yılbaşı yayın akışları ve programları!
- 2020 Milli Piyango sıralı tam liste | Bilet numarasına göre Milli Piyango sorgulama! Biletime ne kadar ikramiye çıktı?
- Milli Piyango 2020 sonuçları sorgulama: Yılbaşı özel 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı! 80 milyon TL…
- Milli Piyango son 2, 3, 4 rakama ne kadar veriyor? 2020 Milli Piyango yılbaşı özel ikramiyeleri ne kadar?
- Milli Piyango bilet satışı ne zaman bitiyor? Milli Piyango bileti son satış saati kaçta? 31 Aralık’ta bilet alınır mı?
- Masterchef 2020 ne zaman başlıyor? Masterchef yeni sezon yayın tarihi…
- Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Montenegro haritadaki yeri nedir? Montenegro ülke mi, nerede?
- 31 Aralık Bilecik Afyon yarın okullar tatil mi? Bilecik Afyon kar tatili var mı? İşte yanıtı…
- Mersin Adana yarın okullar tatil mi? 31 Aralık Mersin Adana kar tatili var mı? Valilik açıklaması geldi mi?
- 2020 Evde yılbaşı menüsü: En güzel yılbaşı menüsü tarifleri! Yılbaşı sofrası için yaratıcı menüler!
- Ehliyet ve kimlik yenileme son gün ne zaman? 31 Aralık son gün mü? Ehliyet ve kimlik yenileme için son tarih…