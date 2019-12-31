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Hatay'da Asi Nehri'ne atlayan kadını itfaiyeciler kurtardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2019 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
NEFES KESEN KURTARMA!

Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkisine gelen Fatma O., köprüden Asi Nehri'ne atlayıp, intihar girişiminde bulundu. Kadının suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının bir yerlere tutunmaya çalışıp, suda çırpındığını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

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