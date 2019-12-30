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İran Basra Körfezi'nde bir gemiye el koydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019
İRAN GEMİYE EL KOYDU! HEPSİNİ GÖZALTINA ALDI

Devrim Muhafızları Ordusu, 'nde 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, 'nde 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir gemiye el koyarak, yabancı uyruklu 16 kişiyi gözaltına aldı.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 5. Bölge Komutanı Ali Azemayi, "Ebu Musa Adası yakınlarında 1 milyon 312 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el konuldu. Geminin Malezya uyruklu 16 mürettebatı gözaltına alındı." dedi.

Azemayi, geminin hangi ülkeye ait olduğu konusunda ise bilgi vermedi.

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