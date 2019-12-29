Son dakika: İçişleri Bakanlığı yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı
Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini bildirdi.
Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da 8'i hava ve deniz aracı olmak üzere bin 858 motorize ekip, 60 bin 716 personel görev yapacak.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında, ülke genelinde İçişleri Bakanlığına bağlı emniyet ve jandarma birimlerinden 317 bin 121 personel sahada olacak.
YILBAŞI ÖNCESİ İÇKİ DENETİMLERİ ARTIRILDI
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülme riskine karşı denetimlere hız verdiklerini bildirdi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin güvenliği ve haksız rekabetin önlenmesi için alkollü içki satış ve tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması için 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü talimatlandırdıklarını dile getirdi. Aralık ayı içerisinde üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinden analiz yapılmak üzere toplam 281 alkollü içki numunesi aldıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, denetimlerde karşılaşılan olumsuzluklara karşı 5996 sayılı kanun kapsamında savcılığa suç duyurusu, idari para cezası ve diğer idari yaptırımları uyguladıklarını bildirdi.
Bakan Pakdemirli, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 7 gün 24 saat esasına göre sahadaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, 2019 yılında 1 milyon 195 bin 809 adet gıda denetimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Vatandaşların gıdayla ilgili şüpheli gördükleri durumlarda Alo 174 gıda hattını arayarak ihbar ve şikayette bulunabileceğini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda yapılan 660 bin başvurunun 659 biniyle ilgili işlemlerin sonuçlandırıldığını ve 51 binden fazla cezai işlem uyguladıklarını da sözlerine ekledi.
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