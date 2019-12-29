29 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
TÜRKİYE'YE GELİYOR! ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye- Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı yarın Cumhurbaşkanı ve mevkidaşı Dodon başkanlığında Ankara'da yapılacak.

Türkiye ve Moldova arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Ziyaret sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak bazı anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 mesaisi yoğun geçti CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN 2019 MESAİSİ YOĞUN GEÇTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN