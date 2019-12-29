Başkan Erdoğan sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi hakkında, Erdoğan'a bilgi verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Okan Kurt da eşlik etti.
Yağcı, Instagram hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes 'Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?' diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet'le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'ın sesinden teşkilata mektup
- Cumhurbaşkanlığından Avrupa'ya terör tepkisi
- "Kanal İstanbul'un savunma açısından bir riski yok"
- Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına sert tepki
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam...
- Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine gönderildi
- Başkan Erdoğan'dan Somali'ye taziye mesajı!
- Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
- AK Parti'den flaş Libya mutabakatı açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı trans yağı gündemine aldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından oksijen tüplerinden temiz hava satılmaya başlanmıştır?
- Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?
- Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
- Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
- Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerle buluştu!
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?