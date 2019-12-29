29 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan sanatçılar Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN ÜNLÜ SANATÇILARI KABUL ETTİ

Başkan , çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak sanatçılar ve 'ı kabul etti

Başkan , sanatçılar ve 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Yener ve Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı yer alacakları sosyal sorumluluk projesi hakkında, Erdoğan'a bilgi verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu kabulde sanatçılara yapımcı Polat Yağcı ile Okan Kurt da eşlik etti.

Yağcı, Instagram hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Herkes 'Hande ve Demet ne yapacaklar? Birlikte ilk fotoğrafı bir reklam kampanyası mı yoksa konser için mi verecekler? Ya da bir düet mi?' diye düşünürken bugün muhteşem bir görev için bir araya geldiler. Hande ve Demet'le birlikte çocuk istismarına, kadına şiddete karşı büyük bir sosyal sorumluluk projesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettik. Umarım bu ilk adım büyüyerek yayılır ve bir nebze olsun bu konuda fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN