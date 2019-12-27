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Türkiye'den Cezayir'e vize muafiyeti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
TÜRKİYE'DEN CEZAYİR'E VİZE MUAFİYETİ

'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarının 'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 'in 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde muafiyeti sağlanacak.

Söz konusu karar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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