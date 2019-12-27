Rıfat Hisarcıklıoğlu: İlk araç 2022'de banttan çıkmış olacak
Türkiye yerli ve milli hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Yerli otomobil hamlesiyle tarih yazan Türkiye ‘başaramazsınız’ diyenlere inat otomotiv sektörüne de adını yazdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen yerli otomobil tanıtım töreninde TOGG yönetim kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, “2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.
Yerli otomobil tanıtım töreninin yapıldığı Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'ne gidenler ayrıca 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle karşılaştı. Yüksek teknolojili yerli otomobilin test sürüşünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
"BU SEFER BAŞARACAĞIZ"
Törende konuşan TOGG yönetim kurulu Başkanı Rıfat Hisarçıklıoğlu, "Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptırtacağız. Devrim arabamızı sahip çıkıp yapamadık ama bu sefer Allah'ın izniyle bu sefer başaracağız." dedi.
"2022'DE BANTTAN İNECEK"
TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu '15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak. Yüksek teknoloji ürünleri yapıyoruz. 2021'de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022'de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak' dedi.
TOGG yönetim kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"TOBB olarak 1,5 milyon üyemizle ülkemizin gelişmesi için çok önemli misyonlar üstlendik. Ancak bugün bir başka gururluyum, farklı bir heyecan duyuyorum. Türkiye'nin yarım asırlık hayaline kavuşturacak yeni bir adım atıyoruz. 2017'de sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Biz de yola çıktık. Babayiğitlerimizi bir araya getirdik. Rabbimize şükürler olsun verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu vatanın evladı olarak gurur duyuyorum.
Gürcan bey biraz önce elektrikli otomobil ve yeni mobilite ekosisteminin ne kadar önemli olduğunu çok güzel bir sunumla anlattı. Otomotiv sektörü dünyada kabuk değiştiriyor. Bizim için de yeni bir fırsat penceresi. 1960'larda biz bu fırsatı kaçırmıştık. Devrim arabasına sahip çıkamamış ve Türkiye'nin otomobilini yapamamıştık. Ama bu sefer Allah'ın izniyle başaracağız. 2017 Mayıs'ında sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Dalga geçtiler. 2017 Kasım'da Ortak Girişim Grubumuzu kurduk, inanmadılar. 2018 Haziran'ında şirketimizi kurduk, güldüler. Ama bakın bugün buradayız. Türk özel sektörünün birikimi, işte birazdan Türkiye'nin otomobilini hep birlikte göreceğiz. Bu 82 milyonun gururu, Türkiye'nin otomobili.
Bu sadece Türkiye'de üretilmeyecek. Markası, patenti bizim olacak. Lisans almayacağız, lisans satacağız. Montaj yapmayacağız, montaj yaptıracağız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Başkasının patenti için çalışmayacağız, kendi patentlerimiz için yabancı mühendislerimizi çalıştıracağız. 15 yılda en az 22 milyar lira yatırım yapılacak."
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