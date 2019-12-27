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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2019
İZMİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU!

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ekipler İzmir, ve 'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 11'i aleyhlerinde ifade, teşhis, hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir, ve 'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

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