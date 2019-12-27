İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ekipler İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, 11'i aleyhlerinde ifade, teşhis, Bank Asya hesap artışı gibi deliller bulunan 7 görevde öğretmen, 5 ihraç öğretmen, 1 çalışma izni iptal edilen özel okul öğretmeni olmak üzere 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir, Ordu ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlattı.
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