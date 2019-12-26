Son dakika: Ankara Emniyeti'nden önemli sahte içki operasyonu
Son dakika haberine göre Ankara Emniyetinin düzenlediği operasyonda, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere hazırlanan 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.Yaklaşan yılbaşı öncesi "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Gözaltı kararı verilen 5 zanlının yakalanması için düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı, 10 bin 404 şişe sahte içki, 975 cinsel içerikli ürün ve 2 bin 175 kaçak puro ele geçirildi.
İÇKİLER SAHTE, BANDROLLER GERÇEK
Yapılan incelemede, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TAPDK) bandrollerini temin eden ve yasal olarak içki ithalatı yapan bir şirketin iflasını açıklayarak elindeki bandrolleri başka bir firmaya sattığı tespit edildi.
Şüphelilerin eline geçen gerçek bandrollerin, merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkilerin üzerine yapıştırılarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi.
Firmanın iflasını açıklamasının ardından bandrolleri iade etmemesi üzerine, TAPDK'nın başvurusu doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca söz konusu bandrollere "kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi yönünde" şerh konulduğu da öğrenildi.
Ekiplerin, firari 2 şüphelinin yakalanması ve "gerçek bandrollü sahte içkilerin" miktarının tespiti için çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.
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