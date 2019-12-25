İmamoğlu'nun Kanal İstanbul iddiasını yalanlayan belge!
Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili ortaya attığı asılsız iddia Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından çürütüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mevlüt Uysal'ın İBB Meclisinin onayı olmadan protokol imzaladığını söyleyen İmamoğlu'na cevap veren Göksu, İBB Meclisinin kararına dair belgeyi paylaşarak "Kanal karşıtı gerekçeler; bilimsel değil zihinseldir" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konulu bir basın toplantısı düzenlemişti. İmamoğlu, bu toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, "İBB'nin meclis kararı olmadan protokolden çekilme kararı" yok sözlerine verdiği yanıtta; İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mevlüt Uysal'ın protokolü İBB Meclisinin onayı olmadan imzaladığını iddia etmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili ortaya attığı bir iddia daha çürüdü. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun iddiasının asılsız olduğunu belirterek belge paylaştı.
İMAMOĞLU'NUN ASILSIZ İDDİALARINI ÇÜRÜTEN BELGE
"İstanbul'a doğruları söylemeye devam ediyoruz" diyen Göksu, "İdare Hukukunun 'Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi' gereği İBB Başkanın protokol iptal yetkisi yoktur. Bu yetki İBB Meclisindedir. Kanal karşıtı gerekçeler; bilimsel değil zihinseldir. Kanal İstanbul'a karşı olan milletimiz değil, CHP'dir" ifadelerini kullandı.
Tevfik Göksu ayrıca, Kanal İstanbul'la ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin kararını da paylaştı.
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