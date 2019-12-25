25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul elektrik kesintisi listesi 25 Aralık gününde yaşanan planlı kesintiler nedeniyle sorgulanıyor. İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Aralık Çarşamba günü İstanbul Avrupa yakasında birçok ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ planlı elektrik kesintileri programı…
25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ tarafından İstanbul'un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. Evlerinde ve iş yerlerinde elektrik bulunmayan vatandaşlar, İstanbul elektrik kesintisi programını sorguluyor. İşte, 25 Aralık BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi yapılan ilçeler!
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILAN İLÇELER!
- ESENTEPE Mh., TAŞOCAĞI DİKYOL Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:00-03:00 saatleri arasında Direk aktarımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33635)
- HAMİDİYE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında 9581 T.M. ,9800 T.M. BAKIM YAPILACAĞINDAN DOLAYI TADİYE TAŞIMA İŞLEMİ süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33650)
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