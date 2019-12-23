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Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Türkiye'nin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceğine dikkatin çekildiği görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı ve Türkiye'nin bu konudaki ilkeli tutumunun vurgulandığı kaydedildi.

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