Son dakika: YPG'den Barış Pınarı Bölgesi'nde hain saldırı! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.
Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;
Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladığı bildirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- PKK, ABD'nin parasıyla terörist kiralıyor!
- Erdoğan'dan Kanal İstanbul’a karşı çıkanlara sert sözler
- Dışişleri Bakanlığından flaş "Cemal Kaşıkçı" açıklaması
- Erdoğan'dan büyük jest! Dev projede "50 milyon" sevinci
- HDP'li Filiz Buluttekin tutuklandı
- Öztrak rüşvet skandalında iddiaları yanıtsız bıraktı
- İBB önünde gerginlik! "Direnişimizin sebebi İmamoğlu'nun..."
- Rusya ile kritik İdlib ve Libya görüşmesi
- İzmir'de sokaklar göle döndü!
- AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?
- Kredi faizleri son dakika ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti konut kredisi faiz oranları kaç?
- 23 Aralık TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var? ATV, Show TV, Star TV 23 Aralık yayın akışı
- Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
- 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!
- 2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?
- İzmir su kesintisi 3 büyük ilçeyi etkiliyor! İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. bölüm fragmanı! EDHO yeni bölüm fragmanı!
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Hercai 27. yeni bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı...
- BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?