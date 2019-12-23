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Son dakika: YPG'den Barış Pınarı Bölgesi'nde hain saldırı! Ölü ve yaralılar var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
YPG'DEN BARIŞ PINARI BÖLGESİ'NDE HAİN SALDIRI!

... Terör örgütü / yine ’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralandı.

Mili Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada;

Terör örgütü /, yine 'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladığı bildirildi.

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