Son dakika: MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'ya silahlı saldırı! Ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Son dakika haberine göre MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.
Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.
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