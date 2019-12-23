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Son dakika: MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'ya silahlı saldırı! Ağır yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
MHP'Lİ İLÇE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI! AĞIR YARALANDI

Son dakika haberine göre Urla İlçe Başkanı , İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. Urla İlçe Başkanı , aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

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