Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede İdlib ve Libya konuları ele alındı.
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede İdlib ve Libya konuları ele alındı.
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