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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
RUSYA İLE KRİTİK İDLİB VE LİBYA GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede ve konuları ele alındı.

haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus mevkidaşı ile görüştü. Görüşmede ve konuları ele alındı.

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