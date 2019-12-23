Hükümetten Yunanistan'a sert tepki
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kundaklama olayını şiddetle protesto ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.
Sözcü Aksoy, başkonsolosluk görevlisinin aracının dün sabah kundaklanması hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.
Olayı "vahim" olarak niteleyen Aksoy, tepkilerinin bakanlıkça Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince Yunan makamlarına gösterildiğini, ayrıca gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulduğunu aktardı.
Yunanistan'daki Türk diplomatik personeline ve mal varlıklarına yönelik benzer olayların son yıllarda arttığına dikkati çeken Aksoy, "Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yunanistan'ın Selanik kentinde dün sabaha karşı Türkiye'nin Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı kundaklanmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yang��nda aracın arka kısmı hasar görmüştü. Selanik Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin
- İstek Vakfı'nda taciz skandalı!
- Milliyetçi muhafazakar iktidarlar...
- Oktay: Türkiye kesinlikle geri adım atmayacak
- Suudi mahkemesinin skandal kararına sert tepki!
- İzmir'deki FETÖ operasyonunda 43 tutuklama
- Trump Türkiye için devreye girdi
- Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
- Başkan Erdoğan Noel nedeniyle mesaj yayınladı
- Altun: Suudi mahkemesi skandal karara imza atmıştır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kredilerde indirim sürüyor! Konut kredisi faiz oranları ne kadar? 24 Aralık en ucuz konut kredisi hangi bankada?
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! Öyle bir soruda elendi ki...
- 23 Aralık Masterchef final haftası eleme adayı kim oldu? Masterchef eleme adayı kmdir?
- Masterchef final haftası yarışmacıları kimdir? 23 Aralık Masterchef final puan durumu!
- Divanu Lugati't-Türk'te geçen "balu balu" terimiyle ifade edilen hangisidir?
- "Kenan Ülkesi" veya "Kenan Diyarı" olarak bilinen tarihi bölge nerededir?
- 23 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! – ATV
- 31 Aralık yarım gün mü olacak? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?
- Osman Gazi kimdir? Osman Gazi nereleri fethetti? Osman Gazi eşi ve çocukları kimdir?
- Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?
- Kredi faizleri son dakika ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti konut kredisi faiz oranları kaç?
- 23 Aralık TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var? ATV, Show TV, Star TV 23 Aralık yayın akışı