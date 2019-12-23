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Hükümetten Yunanistan'a sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
HÜKÜMETTEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Türkiye'nin görevlisinin aracının kundaklanmasına tepki gösteren Sözcüsü Hami Aksoy, "Kundaklama olayını şiddetle protesto ediyoruz" dedi.

Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin görevlisinin aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.

Sözcü Aksoy, başkonsolosluk görevlisinin aracının dün sabah kundaklanması hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Selanik Başkonsolosluğumuz görevlisinin özel aracının kundaklanmasını şiddetle protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Olayı "vahim" olarak niteleyen Aksoy, tepkilerinin bakanlıkça Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ne ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğince Yunan makamlarına gösterildiğini, ayrıca gerekli sözlü ve yazılı girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

Yunanistan'daki Türk diplomatik personeline ve mal varlıklarına yönelik benzer olayların son yıllarda arttığına dikkati çeken Aksoy, "Yunan makamlarından, bu tür eylemleri engellemelerini ve misyonlarımız ile personelinin korunmasına yönelik tüm gerekli tedbirleri almalarını, bu olayların faillerini yargı önüne çıkararak, hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın Selanik kentinde dün sabaha karşı Türkiye'nin Başkonsolosluğunda çalışan bir diplomatın aracı kundaklanmıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yang��nda aracın arka kısmı hasar görmüştü. Selanik Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili araştırma başlatmıştı.

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