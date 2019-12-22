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Kemal Kılıçdaroğlu her şeyden haberdarmış! CHP'de 'Togo' savaşı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
CHP'DE 'TOGO' SAVAŞI...

'daki krizi, 'de bomba etkisi yaptı. CHP Genel Başkanı 'nun her şeyden haberdar olduğu ortaya çıktı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve arasında geçen o konuşma...

'daki krizi, 'de bomba etkisi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun her şeyden haberdar olduğu ortaya çıktı.

CHP'li eski vekil Sinan Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden zorla 25 milyon lira almak istediğini söyledi. Savcıya şikayet etti.



Konuyu Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na önceden anlattığını da ekledi. CHP'liler birbirine girdi. İçişleri Bakanlığı, iddiaları soruşturmak için müfettiş gönderdi.



İşte o konuşma:

14 ARALIK CUMARTESİ

AYGÜN: Ben savcılığa gidiyorum. Ekmeğimle oynanıyor.

KILIÇDAROĞLU: Dur, sakin ol. , senin Mansur Bey ile olan işini çözer.

AYGÜN: Efendim bakın, bunu fırsata çevirir, burası mühürlenir...


*Sinan Aygün

16 ARALIK PAZARTESİ

AYGÜN: Bakın, ben size güvendim. Dilekçe verdirmediniz. Gelip mühürlediler...

KILIÇDAROĞLU: (Araya giren başka isimleri kastederek) Ben bu sefer onları görevlendireceğim.

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