Kemal Kılıçdaroğlu her şeyden haberdarmış! CHP'de 'Togo' savaşı...

Ankara'daki Togo Kuleleri krizi, CHP'de bomba etkisi yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her şeyden haberdar olduğu ortaya çıktı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Aygün arasında geçen o konuşma...

Ankara'daki Togo Kuleleri krizi, CHP'de bomba etkisi yaptı. Kılıçdaroğlu'nun her şeyden haberdar olduğu ortaya çıktı.