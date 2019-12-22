İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı!
Giriş Tarihi: 22.12.2019 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019
İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, hafif ticari aracıyla seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia ederek polise başvurdu.Olay, saat 22:30 sıralarında Uşak- İzmir D300 karayolu üzerinde bulunan Hacıkadem kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş yönetimindeki 35 U 8270 hafif ticari araca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan tüfekle ateş açıldı.
Aracın plakasını göremediğini ifade eden Savaş, olayın ardından yakında bulunan akaryakıt istasyonuna giderek polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, araçta ve bölgede incelemede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Savaş, emniyet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kritik süreç! Türkiye devrede: Vururuz
- CHP'de 'Togo' savaşı...
- İstanbul'da flaş operasyon! 3'ü polis 4 kişi gözaltına alındı! Aranan birçok terörist bu yolla...
- CHP'deki 25 milyon rüşvet skandalının kronolojisi...
- Başkan Erdoğan, Fatih’te bozacıda vatandaşlarla sohbet etti
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Aracının masrafını Beylikdüzü Belediyesi’ne ödetti
- CHP'li belediyede işçi isyanı!
- Bakan Akar'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
- Sinan Aygün: Yavaş'ı insan içine çıkamaz hale getireceğim
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye ek zam! 2020 Ocak zammı ile Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar olacak?
- CHP'yi FETÖ yönetiyor!
- Milyonlarca emekli bekliyor… 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Emekliler ne kadar ikramiye alacak?
- Kendinden o kadar emindi ki… Sosyal medyayı sallayan yarışmacı!
- 21 Aralık en uzun gece nedir? En uzun gecede neler yaşanır, etkileri neler? 21 Aralık kış gündönümü nedir?
- Hangisi "ansızın" anlamına gelen bir kelime değildir?
- Doğu Roma İmparatorluğu zamanında "Philadelphia" olarak bilinen yerin günümüzdeki adı hangisidir?
- Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında 10 gün boyunca hangisinden günde ortalama 100 tane yemiştir?
- 21 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izle! – ATV
- İşte Sayısal Loto 21 Aralık sonuçları... - Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!
- Sinan Aygün kimdir? Rüşvet iddiasını dile getiren Sinan Aygün kimdir, nereli?
- Göztepe Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video