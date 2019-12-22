Başkan Erdoğan'dan Sarıkamış mesajı
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Sarıkamış şehitleri için paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesaında, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış şehitleri için Twitter'dan mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, "Şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." mesajını yayımladı.
Erdoğan beskâr'ı Amir Ateş, güfte sahibi Mehmet Akif Ersoy'un olduğu şiiri paylaştı.
Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,
Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.
Hakk'ın bu velî kulları taş türbeye girmez;
Gufrâna bürünmüş, yalınız Fâtiha bekler
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