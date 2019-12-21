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Son dakika: Valilikten İstanbul trafiğiyle ilgili önemli karar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
VALİLİKTEN İSTANBUL TRAFİĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

Trafik Vakfı'nın, park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Valiliği, 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın, kentte park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."

İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu İSTANBUL TRAFİK VAKFI'NIN ARAÇ ÇEKME FAALİYETİ DURDURULDU

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