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HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in yerine Abdullah Çiftçi görevlendirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
SUR BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI!

Son dakika haberine göre; Valiliği, hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınan 'li Başkanı 'in yerine 'nin görevlendirildiğini açıkladı.

Terör soruşturması kapsamında 'li belediye başkanı Feyme görevden uzaklaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Başkanı Feyme Filiz Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17902 sayılı soruşturmasının derdest olduğu, bu dosya kapsamında gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

Buluttekin'in, hakkında devam eden adli işlem süreci ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının söz konusu soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'na istinaden Bakanlığın 20 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu uyarınca 'nin Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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