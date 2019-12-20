Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Kongresi'ndeki olağan bütçe belirleme sürecinin siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz" dedi.Dışişleri Bakanlığ�� Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Kongresi'ndeki olağan bütçe belirleme sürecinin siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz. Tasarının kabulü ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD Kongresi'nde kabul edilen "Tahsisatlar Yasa Tasarıları" hakkındaki soruya cevabı şöyle;
"2020 yılında ABD federal kurumlarına sağlanacak bütçe tahsisatlarını ilgilendiren yasa tasarılarının, ülkemiz aleyhinde unsurlar içeren bazı yazımlarla birlikte ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu'nca kabulü, ABD Kongresi üyelerinin ikili ilişkilerimizi her ne yöntemle olursa olsun tahrip etme saikinin son ürünüdür.
ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin dahi bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.
ABD'li Kongre üyeleri, Türk düşmanı bazı meslektaşlarının "müttefiklik" kavramının içini boşaltma gayretlerine alet olarak en başta kendi itibarlarını aşındırmakta ve güvenirliklerini yitirmektedir. F-35 uçaklarının ülkemize transferini haksız yere engelleme, ayrıca Kıbrıs Adası'ndaki çözüm çabalarını ve Doğu Akdeniz'deki işbirliği olanaklarını baltalama gayretinde olan çevreler, girişimlerinin her şeyden önce ABD'nin kendi menfaatlerine zarar verdiğini ve bölgenin barış ile istikrarına hizmet etmediğini zamanla idrak edeceklerdir."
ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti.
Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.
29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.
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- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
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