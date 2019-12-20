Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: Terörün bitmesine en yakın dönemdeyiz
İçişleri Bakanı Soylu, "Bunu burada net söylüyorum. Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Genel Meclisi Üyeleri Eğitimi Semineri'nde yaptığı konuşmada, "Eğer 21'inci asrın başında Sayın Cumhurbaşkanımız savunma sanayinde o adımları atmamış olsaydı, hala yüzde 80 savunma sanayinde dışa bağımlı olmuş olsaydık, insansız hava aracımız, silahlı insansız hava aracımız, ATAK helikopterimiz, mühimmatlarımız olmasaydı, biz 21'inci asrın başından itibaren TSK'da, jandarmada profesyonel bir yapıya geçmemiş olsaydık, ne bugün Fırat Kalkanı Harekatını ne Zeytin Dalını ne de Barış Pınarı Harekatını yapabilirdik, ne de dünyanın 'Otur oturduğunuz yerde' dediği zaman 'Burası bizim coğrafyamız. Oturmayız.' deme şansına sahip olmazdık" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu "Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır." ifadelerine yer verdi.
Bakan Soylu, "Sadece 2014'te 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne bu yıl katılan kişi sayısı 117'dir." açıklamasında bulundu.
"TERÖRE KARŞI KESİNTİSİZ BİR OPERASYON İÇERİSİNDEYİZ"
Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:
"Kıran-9 ve 10 operasyonu başladı. Kıran-11'i de başlatacağız inşallah. Öyle '4-5 metre kar var, kış var, çıkamayız, giremeyiz, yapamayız, edemeyiz, kışın kendi karargahlarımıza çekilelim' yok. Bunu burada net söylüyorum. Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Merakla beklenen atamalar yapıldı
- Adalar'daki atların hastalığı hakkında açıklama
- Yerli otomobille ilgili önemli gelişme! Fotoğrafını paylaştı
- KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
- Bakan Albayrak kalp hastası adaşının yardımına koştu
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil ve asgari ücret açıklaması
- ABD'nin tehdidine karşı net tavır: Yaptırıma yaptırım
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Meteoroloji uyardı! Bu bölgede yaşayanlar dikkat
- Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?