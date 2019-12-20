20 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019
ŞIRNAK'TA 714 TERÖR MAĞDURU YENİ EVİNE KAVUŞTU

'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 714 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Gençlik Merkezi Salonunda Gazi Paşa ve Aydınlıkevler mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar için kura töreni yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü Nihat Ürper, son 3 ayda kura ile bin 743 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, böylece vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kurası çekilen konutlara bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Ürper, "Vatandaşlarımız bugün noter huzurunda kuraya katıldı. Bugün 4'üncü kurayı çekiyoruz. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Her ay bir kura töreni yaparak, iki aya kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Daha sonra noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

"YIKILAN DAİRELERİMİZİN YERİNE YENİLERİNİ ALACAĞIZ"
Ahmet Erener, aylardır bu günü beklediklerini belirterek, Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinin terör saldırısı sonucu yıkıldığını, artık huzur ve güven içinde yaşamak istediklerini söyledi.

Erener, "4 yıldır çok büyük sıkıntılar çektik. Bu süreçte kiracıydık. Bugün kura ile dairemize kavuşacağımız için mutluyuz. Yıkılan dairelerimizin yerine yenilerini alacağız. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN