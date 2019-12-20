Şırnak'ta 714 terör mağduru yeni evine kavuştu
Şırnak'ta terör mağdurları için yapımı tamamlanan 714 konutun sahibi kura ile belirlendi.
Şırnak Gençlik Merkezi Salonunda Gazi Paşa ve Aydınlıkevler mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar için kura töreni yapıldı.
Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Nihat Ürper, son 3 ayda kura ile bin 743 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, böylece vatandaşların sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi.
Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kurası çekilen konutlara bir hafta içerisinde taşınabileceğini ifade eden Ürper, "Vatandaşlarımız bugün noter huzurunda kuraya katıldı. Bugün 4'üncü kurayı çekiyoruz. Vatandaşlarımıza yeni evleri hayırlı olsun. Her ay bir kura töreni yaparak, iki aya kadar tüm konutları teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi.
Daha sonra noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
"YIKILAN DAİRELERİMİZİN YERİNE YENİLERİNİ ALACAĞIZ"
Ahmet Erener, aylardır bu günü beklediklerini belirterek, Gazipaşa Mahallesi'ndeki evinin terör saldırısı sonucu yıkıldığını, artık huzur ve güven içinde yaşamak istediklerini söyledi.
Erener, "4 yıldır çok büyük sıkıntılar çektik. Bu süreçte kiracıydık. Bugün kura ile dairemize kavuşacağımız için mutluyuz. Yıkılan dairelerimizin yerine yenilerini alacağız. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD'nin tehdidine karşı net tavır: Yaptırıma yaptırım
- Adalar'daki atların hastalığı hakkında açıklama
- KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
- Bakan Soylu: Savunmada o adımları atmamış olsaydık...
- Bakan Albayrak kalp hastası adaşının yardımına koştu
- Meteoroloji uyardı! Bu bölgede yaşayanlar dikkat
- Türkkan ailesinin köşkte lüks partisi büyük tepki gördü!
- Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil ve asgari ücret açıklaması
- Yerli otomobille ilgili önemli gelişme! Fotoğrafını paylaştı
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Ankara’daki ilkokulda o görüntüler olay olmuştu! Öğretmen hakkında flaş karar…
- Başkan Erdoğan, yerli otomobil için tarih verdi
- Son dakika: Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki: Siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Okul çevresindeki işletmelerde gıda satışına düzenleme
- Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman? FB BJK derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman’ın Samsa Çavuş’u İsmail Hakkı Ürün kimdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 50. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm fragmanı izle!
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?