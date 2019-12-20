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'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019
MEHMETÇİK İNLERİNE GİRDİ! 69 ODALI SIĞINAK

'te iki gün önce başlatılan 'Kıran-8 Sehi Ormanları' Operasyonunda 69 odalı, 24 ayrı girişi bulunan sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda gıda ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Van Jandarma Kolordu Komutanlığı tarafından yürütülen, jandarma özel harekat, polis özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelle yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu.

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