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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
İZMİR MERKEZLİ 33 İLDE DEV OPERASYON!

Son dakika haberine göre; ’nün ’daki kripto yapılanmasına yönelik merkezli 33 ilde başlatılan operasyonda 40'ı muvazzaf 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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