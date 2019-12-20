Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7 gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakalamıştı.
Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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