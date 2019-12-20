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Bakanlık tarihi açıkladı! 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2019 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019
BAKANLIK TARİHİ AÇIKLADI! 20 BİN SÖZLEŞMELİ...

Son dakika haberi..., 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 2020'de alacak.

, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurularının 6 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinden sözleşmeli öğretmenliğe başvuru ve atama duyurusunu paylaştı. Açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, 'Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik' kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular alınacaktır" denildi. Açıklamada başvuru koşullarına yer verilirken, branşlara yönelik kontenjan sayısı ve sözlü sınav merkezleri de duyuruldu. Başvuruların 'ta alınacağı, atama sonuçlarının ise 18 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.

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