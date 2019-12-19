II. Dijital Şehircilik Zirvesi başladı
Turkuvaz Yayın Grubu’nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. Dijital Şehircilik Zirvesi başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşma yapacağı II. Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, Dubai ve Abudabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed deneyimlerini anlatacak. Zirve'de Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek 'Gelecek ve Mutluluk' konusunda öngörülerini paylaşacak.
ŞEHİR YAŞAMI İÇİN DİJİTAL ÇÖZÜMLER
'Dijital Dönüşümle Mutlu Şehirler Yaratmak' konseptiyle tasarlanan Dijital Şehircilik Zirvesi 2019'da, Türkiye'nin öncü başkanlarının katılımıyla 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' paneli gerçekleştirilecek. Zirve'de gerçekleştirilecek Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Mutluluk panelinde ise teknoloji, bilişim ve ödeme sistemlerine yön veren uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulunacak. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı Dijital Şehircilik Zirvesi'nde, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan salona böyle geldi
- Uludağ'da bulunan ikinci cesedin kimliği de belli oldu
- Vatandaşlar Mehmetçik'i operasyona dualarla uğurladı!
- Ezber muhalefet ve tetikçi medyası
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Kanal İstanbul için tarih verdi
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Başkan Erdoğan, Ruhani ile Malezya'da görüştü
- CHP'de panik! Haberleri sildiler...
- Bakan Berat Albayrak: Türkiye, mülteci meselesinde dünyanın vicdanı olmaya devam edecek
- Başkan Erdoğan: Mülteci şehriyle tarihe geçeceğiz
- Haluk Bayraktar o görüntüleri yıllar sonra paylaştı |Video
- Çamaşır asarken 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
- BM askerlerinden skandal! Yüzlerce kadını hamile bıraktılar
- Son dakika: Küresel piyasalar karışık seyrediyor! "Dolar ne kadar olur?" sorusuna flaş yanıt...
- Mahmut Övür yazdı! "CHP’nin FETÖ aşkı bitmez"
- Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor...
- Ruhani'den ABD'ye eleştiri: Hegemonik planlarını sürdürme aracı!
- Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu hangi dizinin uyarlaması?
- Kemal Ayvaz kimdir? Hanife Gürdal’ın eşi Kemal Ayvaz kaç yaşında, nereli?
- 18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…
- Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?
- Trump azil son dakika gelişmesi! Trump azil oylaması sonucu nedir? Azil ne demek?