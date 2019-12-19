CHP'li eski vekil Sinan Aygün'den Mansur Yavaş ve 8 CHP'li isme suç duyurusu...

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konunun inşaat ruhsatı üzerinden olması ise dikkat çekti.

ATO eski başkanı CHP'li Sinan Aygün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara'nın göz bebeği durumunda olan TOGO ikiz kulelerinin imar planını yaptıran ve inşaat ruhsatını alan Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunun ayrıntıları şöyle:

Sinan Aygün'ün arsasına yapılmış inşaatı ile ilgili yapılan ve kesinleşen imar planına dayalı olarak inşaat ruhsatını aldı.

Aygün binaları yapmaya başladı ancak Mimarlar Odası Ankara Şubesi konuyu yargıya taşıdı.







ODA ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI:

"Kentsel Servis Alanı olarak belirlenen alana dair plan notları kısmında 12 adet plan notu vardır. Plan notları ile inşaat alanı arttırılarak yapı yoğunluğu getirilmiştir.

Dava konusu plan değişikliği kararları ile her ne kadar yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmamışsa da plan notları ile bilimsel, teknik ve nesnel gerekçeye dayanmadan yoğunluk artışı getirilmiştir.

Dava konusu plan değişikliğine konu alan Eskişehir yolu ile Anadolu Bulvarı arasında kalan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin karşısında Eskişehir yolu üzerindedir, konum olarak Ankara'nın ana arterlerinden biri olan Eskişehir yolu üzerindedir.

Böyle bir yoğunluk kenti yaşanamaz hale getirir. Kent bütünü ölçeğinde, gerekli ve yeterli analizler yapılmaksızın gerçekleştirilen böylesi parçacı plan uygulamaları, benzer örneklerde olduğu gibi nüfus-işgücü ve yoğunluk dengelerine zarar vererek kentsel ve bölgesel anlamda telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır.

Dava konusu alana plan notları ile inşaat alanlarının arttırılmış olması teknik alt yapı sorunun yanında zaten bölgede son derece sıkıntılı olan Eskişehir yolu çevresindeki trafik sorununun daha da büyümesine neden olacaktır. Bu nedenle alınan yargı kararı sevindiricidir."

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Plan iptal edildikten sonra dönemin büyükşehir belediye başkanı Sayın Mustafa Tuna'ya mühürle demiştik oda mühürlemedi bizde mühürlememe kararını yargıya taşıdık.Sizin bahsettiğiniz konu bu mühürlememe işlemimin iptalini verdi. Karar bize yeni tebliğ edildi. Başkan Mansur Yavaş'ın temyiz etmemesi iyi olmuş bir kent suçu vardı ki ortak olmamış oldu" dedi.

İşte bu yargı kararını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00'de istinaf başvurusu ile temyiz ettiği ancak kısa süre sonra da temyiz başvurusunu geri çektiği iddia edildi.

Son itiraz günü olması nedeniyle söz konusu inşaatın mühürlenmesi ve inşaatın da durdurulması bekleniyor.