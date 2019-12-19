Bakanlıktan flaş 'termik santral' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatlarına aykırı tüm termik santrallerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulanacağını söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallele ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, çevre mevzuatlarına aykırı tüm termik santrallerin kapatma dahil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulanacağını söyledi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:
13 termik santralin yıl sonuna kadar tamamlaması gereken çevre yatırımlarının son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bürokratlarımız ve elektrik üretim tesislerinin yöneticilerinin yer aldığı toplantımızda değerlendirdik.
Bakanlık olarak, termik santrallerle ilgili yaptığımız inceleme ve denetimlerimiz çerçevesinde son uyarılarımızı yaptık. Milletimizin sağlığını ilgilendiren bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik.
Yıl sonuna kadar Çevre Mevzuatımıza aykırı ne kadar termik santral varsa kapatma dâhil tüm cezai işlemleri kararlılıkla uygulayacağız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Arap basınından bomba iddia: Libya, Türkiye'den asker isteyecek
- İstinaf 25 Aralık davasıyla ilgili flaş karar
- Bağdadi'nin 2 akrabası hakkında karar
- O ülkede alarm! Camiler hedef...
- Türk Hava Yolları'ndan Boeing'e dava hazırlığı!
- Bakan duyurdu! Rekor kırıldı
- Rusya'da silahlı saldırı! Çatışma anı kamerada...
- YÖK'ten flaş İstanbul Şehir Üniversitesi açıklaması
- 2 YTS daha sınır dışı edildi
- Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 Doğu ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu ekspresi yataklı vagon fiyatları!
- 2020 AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF güz dönemi final sınav tarihleri!
- Türk Hava Yolları'ndan Amerikan uçak üreticisi Boeing'e dava!
- Ruam hastalığı insanlara bulaşır mı? Ruam hastalığı nedir, belirtileri nelerdir?
- Simit Sarayı sahibi kim? Simit Sarayı sahibi Abdullah Kavukçu nereli?
- 20 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM’de haftanın indirimli ürünler listesi! Ekspress Türk kahvesi...
- Asgari ücrette yüzde 15 beklentisi! 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? İşçilerden ortak asgari ücret açıklaması!
- İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı!
- İtalya'da güne damga vuran flaş mafya operasyonu! 334 kişi gözaltına alındı
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son durum! Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri ne olacak?
- Jim Rogers: 21. yüzyıl Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya’nın yüzyılı olacak! Jim Rogers kimdir?
- Mersin'de balina kusmuğu operasyonu