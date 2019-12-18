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Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre; Başkan , Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'ya da ile görüştü.

Başkan , Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda 'i kabul etti.

BAŞKAN KUALA LUMPUR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent 'a geldi. Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.

MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Malezya ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.

Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.

Başkan Erdoğan'a Malezya temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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