Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'ya da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya'daki Başbakanlık Binası'nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti.
BAŞKAN KUALA LUMPUR'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Kuala Lumpur'a geldi. Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından karşılandı.
MALEZYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Malezya ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldikten sonra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü.
Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile de bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde de PKR Genel Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.
Başkan Erdoğan'a Malezya temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul eleştirilerine cevap
- El-Bağdadi'ye bağlı DEAŞ timi yakalandı!
- "HDP'lilerin ne dini ne de imanı var"
- FETÖ'den 18 kişi gözaltına alındı
- Eylemci vekilin babası bakın kim çıktı
- İstanbul merkezli 3 ilde "tefecilik" operasyonu
- Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması.
- Başkan Erdoğan'dan Bahçeli ve Kılıçdaroğlu açıklaması
- Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması
- Son söz Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- Camide abdest alırken kayınbiraderini öldüren zanlıya müebbet hapis!
- Son söz Başkan Erdoğan'da! AK Parti'de kritik anket...
- Bakan Fatih Dönmez açıkladı: Libya Anlaşması'nın tescili ile 2020'de aramalar başlayacak
- Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzaladı! Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik...
- Melih Altınok yazdı: Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de itilaf devletlerinin yanında saf tutuyor!
- Türkiye'nin Libya hamlesi darbeci Sisi'yi panikletti
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 16 bin istihdam sağlanacak
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Kıran 8 Operasyonu başladı
- Son dakika: PSA ve Fiat Chrysler resmen birleşti
- Son dakika: Muş'ta HDP'li 3 belediyeye görevlendirme yapıldı
- Son dakika: Adana’da DEAŞ operasyonu
- Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman’da oynayacak mı? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!