Rasulayn'da bir tünel daha tespit edildi
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerden temizlediği Rasulayn'da güvenlik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kenti adeta didik didik arayan Türk askeri bir tünel daha buldu.
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