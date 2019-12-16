Rasulayn'da bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerden temizlediği Rasulayn'da güvenlik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kenti adeta didik didik arayan Türk askeri bir tünel daha buldu.