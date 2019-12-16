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Rasulayn'da bir tünel daha tespit edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019
RASULAYN'DA BİR TÜNEL DAHA TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında 'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristlerden temizlediği 'da güvenlik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kenti adeta didik didik arayan Türk askeri bir tünel daha buldu.

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