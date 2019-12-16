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Başkan Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2019 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL!

'na katılmak üzere gittiği İşviçre'de olan Başkan , temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri’yi kabul etti.

Başkan , 'na katılmak üzere geldiği 'de temaslarına başladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında Oteli'ne giriş yapan Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi. Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 15.00'te başladı.

Başkan Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN, SOMALİ BAŞBAKANI HAYRİ’Yİ KABUL ETTİ

HEYET EŞLİK ETTİ

Görüşmede Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genel Başkan Vekili , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti.

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