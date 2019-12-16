Başkan Erdoğan, Somali Başbakanı Hayri’yi kabul etti
Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İşviçre'de olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri’yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de temaslarına başladı. Yerel saatle 11.30 sıralarında Four Seasons Oteli'ne giriş yapan Başkan Erdoğan, ikili temasları kapsamında Somali Başbakanı Hassan Ali Hayri ile bir araya geldi. Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen görüşme yerel saatle 15.00'te başladı.
HEYET EŞLİK ETTİ
Görüşmede Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın eşlik etti.
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