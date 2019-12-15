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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın hakkında flaş iddia!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019
'TOSUNCUK' LAKAPLI MEHMET AYDIN HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

'de '' olayıyla binlerce kişiyi dolandırarak mağdur eden 'Tosuncuk' lakaplı hakkında sosyal medyayı sallayan bir iddia ortaya atıldı. Aydın'ın 'nın başkenti Kiev'de saklandığı otelde polis baskını sırasında 27. kattan kendini aşağıya atarak ettiği iddia edildi. Sosyal medyada bu iddia konuşulurken henüz resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmedi.

'nin olayıyla binlerce insanı dolandırmasıyla tanıdığı 'Tosuncuk' lakaplı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'Mehmet Aydın öldü mü?' sorusu da sosyal medyada en çok cevabı aranılan soru oldu.

Birkaç yıldır tüm Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık vakasının merkezinde bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'den kaçarak Uruguay'a gittikten sonra gözlerden kaybolmuştu. Tosuncuk lakaplı Aydın, bindiği lüks arabalar, yatlar ve evler ile sık sık tartışma konusu olurken hakkında Interpol aracılığı ile arama bülteni çıkarılmıştı.

MEHMET AYDIN ÖLDÜ MÜ?
Aydın'ın 'nın başkenti Kiev'de saklandığı otele polisin baskın düzenlediği ve kendini 27. kattan aşağıya atarak ettiği sosyal medyada konuşulan konuların en başında yer aldı. bu olayı konuşmaya devam ederken henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

ÇİFTLİK BANK DOLANDIRICILIĞI
Mehmet Aydın, kazanç sağlayacağı iddiası ile sanal çiftlik üzerinden satışların yapıldığı bir şirket aracılığı ile birçok insanı dolandırmıştı. Mehmet Aydın, eşi ile Ocak 2017 yılında evlendi. Çitlfk Bank operasyonu 16 Mart 2018 yılında başlamıştı. Mehmet Aydın o tarihten beri kayıplarda bulunuyor. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Aydın hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla firar eden Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında, Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın Karacabey 2. 'nde talimatla alınan ve yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. gönderilen ifadesi dikkat çekiyor. Davanın tutuksuz sanığı Sıla Aydın, şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın eşi olduğunu, şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Şirkette pay sahibi değilim. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım" dedi.

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