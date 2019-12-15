15 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Pelin Batu yine rezil oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
PELİN BATU YİNE REZİL OLDU

CHP'li 'ı övmek isterken rezil oldu. İsviçre'nin Montrö şehrinde çekilen görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da Ankara Gölbaşı diye paylaşıldı. Mansur Yavaş'a yapılan övgülerin ardından Pelin Batu da görüntüleri Ankara diye paylaşınca sosyal medyada alay konusu oldu.

, yine sosyal medyada alay konusu oldu. İsviçre Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerini bir Twitter kullanıcısı "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" yazarak paylaştı.

Pelin Batu da bu görüntüleri paylaştı ve "Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır..." notunu düştü.

Batu bir başka kullanıcının "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN