Pelin Batu yine rezil oldu
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
Pelin Batu CHP'li Mansur Yavaş'ı övmek isterken rezil oldu. İsviçre'nin Montrö şehrinde çekilen görüntüler sosyal medya platformu Twitter'da Ankara Gölbaşı diye paylaşıldı. Mansur Yavaş'a yapılan övgülerin ardından Pelin Batu da görüntüleri Ankara diye paylaşınca sosyal medyada alay konusu oldu.
Pelin Batu, yine sosyal medyada alay konusu oldu. İsviçre Montrö'de düzenlenen yılbaşı etkinliklerini bir Twitter kullanıcısı "Ankara Gölbaşı Teşekkürler Mansur Yavaş" yazarak paylaştı.
Pelin Batu da bu görüntüleri paylaştı ve "Bazen küçücük bir şey hayatın büyüsünü hatırlatır..." notunu düştü.
Batu bir başka kullanıcının "Bu yer neresi bilginiz var mı?" sorusuna ise "Gölbaşı, Ankara" cevabını verdi.
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