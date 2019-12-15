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MSB görev başındaki komandoların fotoğrafları paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2019 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019
MSB GÖREV BAŞINDAKİ KOMANDOLARIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından, yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede operasyonda olan komandoların fotoğrafları paylaşılarak, "Yuva yaptık göklere, Baş döndüren yerlere, Engel tanımaz aşarız, Yüce engin dağlara, El verir uzanırız mor siyah bulutlara, Ben Türk komandosuyum" ifadelerine yer verildi.

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