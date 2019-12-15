Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Libya ile yeni vize kararı
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Libya Devleti’nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Libya Devleti'nin 16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'nci maddesi gereğince karar verildi.
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