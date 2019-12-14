Firari Mehmet Aydın yakalandı mı? Mehmet Aydın nerede, son durum nedir?
Mehmet Aydın yakalandı mı? Firari Mehmet Aydın nerede sorusu gündeme oturdu. Çiftlik Bank adında bir sistem kuran ve binlerce kişiyi sanal alemde dolandıran, ardından yurtdışına kaçan “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın yakalandı mı? Mehmet Aydın öldü iddiası bugün sosyal medya sıkça dile getirilmişti. Peki, Mehmet Aydın son durum nedir? Bir dönem Güney Amerika ülkelerinde görüntülenen Mehmet Aydın’la ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İşte Mehmet Aydın hakkındaki son gelişmeler…
Çiftlik Bank adlı sistemle binlerce kişiyi dolandıran, büyük mağduriyetler yaratan ve yurtdışına kaçan firari Mehmet Aydın yakalandı mı? Mehmet Aydın'ın intihar ettiği iddiası sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Vatandaşlar Mehmet Aydın öldü mü sorusuna yanıt aramaya başladı. Genç yaşta büyük bir servetin sahibi olan Aydın lüks yatlarıyla ve evleriyle görüntülenmişti. Hakkında bir süredir haber olmayan Mehmet Aydın'ın intihar ettiği iddia edildi. Peki, Mehmet Aydın intihar etti mi? Mehmet Aydın öldü mü? İşte yanıtı!,
İşte Mehmet Aydın ile ilgili son gelişmeler...
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