Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kagame'ye ileten Çavuşoğlu, 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Ayrıca Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani ile de bir araya geldi.
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