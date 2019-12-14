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Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019
ÇAVUŞOĞLU'NDAN KATAR'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı , Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı , 19. Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kagame'ye ileten Çavuşoğlu, 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ayrıca Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani ile de bir araya geldi.

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