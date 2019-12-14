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Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de İsmail Heniyye'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2019
ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE HENİYYE'Yİ KABUL ETTİ

Başkan , 'daki çalışma ofisinde Hamas Siyasi Büro Başkanı 'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı 'yi 'de kabul etti.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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