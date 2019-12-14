Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de İsmail Heniyye'yi kabul etti
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe çalışma ofisinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Dolmabahçe'de kabul etti.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
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