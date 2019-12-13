HDP mitingi saldırısında 3 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Son dakika gelen bilgilere göre HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Diyarbakır'da 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.
Önceki celsede beyanı alınamayan müştekiler dinlendi, ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.
Taraf avukatlarının beyanından sonra önceki duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanıkların son sözleri soruldu. Daha sonra mahkeme hükmü açıkladı.
Buna göre sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz'a, 4 kişiyi öldürmek ve anayasal düzeni ihlal suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ayrıca söz konusu sanıklar, 104 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1768'er yıl, 112 kişiyi yaralamadan da 1568'er yıla mahkum edildi.
Sanıklar tehlikeli madde bulundurma suçundan ise 13 yıl 4'er ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme bu sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.
Sanıklardan tutuksuz yargılanan Burhan Gök, bütün suçlamalardan beraat ederken, firari sanık İlhami Balı'nın dosyası ayrıldı.
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