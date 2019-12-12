Küçükçekmece Belediyesi'nin SMS sistemi ele geçirildi! Gelen vatandaş vatandaşı şoke etti
Yerel seçimlerde CHP yönetimine geçen Küçükçekmece Belediyesi’nden gelen mesajı gören vatandaşlar büyük şok yaşadı. Vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken SMS sisteminin hacklendiğini açıklayan Küçükçekmece Belediyesi, "SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır” açıklamasında bulundu.
Küçükçekmece Belediyesi'nin SMS sistemi gece yarısı siber saldırıya uğradı. Siber saldırıyı gerçekleştirenler belediyenin SMS sistemini çökerterek tüm numaralara hacklendiğine dair mesaj gönderdi.
SORUN YAŞANIYOR
Belediye, olayın ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Belediye yaptığı açıklamada "SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır." dedi.
Küçükçekmece Belediyesi'nin yaptığı paylaşımı şu şekilde:
"SMS sistemimiz ile ilgili bir sorun yaşanmaktadır. İlginiz, hassasiyetiniz ve uyarılarınız için çok teşekkür ederiz. Konuyu hızlı bir şekilde çözmek için çalışıyoruz."
"SMS SİTEMİNDEKİ NUMARALAR ELE GEÇİRİLDİ" İDDİASI
Öte yandan hackerlar belediyeye ait SMS sistemini ele geçirmesi ile birlikte kayıtlı olan numaralara da ulaştığı öne sürüldü. Belediye adına tüm numaralara SMS gönderen hackerlar, kullanıcılara İngilizce mesaj attı.
KÜÇÜKÇEMECE BELEDİYESİ'NDEN SMS AÇIKLAMASI
Küçükçekmece Belediye, belediyenin SMS sisteminde yaşanan olumsuzluktan ötürü bir açıklama yaparak, "Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktadır" ifadelerini kullandı.
Küçükçemece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "12/12/2019 Perşembe günü saat 05.41 de gerçekleşen SMS bildiriminde, kurumumuzun dışarıdan aldığı SMS hizmeti kapsamında yaşanan bir olumsuzluk olmuştur. Belediyemizin mevcut veri altyapısı yedi katmanlı bir güvenlik sistemi ile korunmaktatır. Ayrıca, uluslararası İSO27001 bilgi güvenliği standartlarının tüm koşullarını sağladığı bağımsız denetim kuruluşlarınca belgelendirilmiştir. Kurumumuz bilişim altyapısı ile korunan hiçbir kişisel veride kayıp veya sızıntı olmadığını tüm kamuoyuna saygı ile duyurur" ifadeleri kullanıldı.
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