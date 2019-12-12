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4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
OPERASYON KAMERADA! TERÖRİSTLER BÖYLE YOK EDİLDİ

'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İlk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma ile Polis Özel Harekat ekipleri, Tutak kırsalında ortak operasyon düzenledi.

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada 4 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ OPERASYON KAMERADA

GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma, jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi.

SESLER DUYULUYOR

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan görüntülerde ilk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.

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