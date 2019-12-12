4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Giriş Tarihi: 12.12.2019 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019
Ağrı'nın Tutak ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun jandarmanın kafa kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İlk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.
İç güvenlik operasyonları kapsamında Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat ekipleri, Tutak kırsalında ortak operasyon düzenledi.
GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ
Sıcak temas sağlanan teröristlerle çıkan çatışma, jandarmanın kafa kamerasınca kaydedildi.
SESLER DUYULUYOR
4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan görüntülerde ilk atış sırasında teröristlerin bulunduğu evden gelen sesler duyuluyor.
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