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Son dakika: İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
FETÖ'YE AİT 33 HÜCRE EVİNE OPERASYON

Son dakika... 'da 'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri /PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 33 adrese yapılan baskınlarda 22 şahıs gözaltına alınırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

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