Son dakika: İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine operasyon

Son dakika... İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 33 adrese yapılan baskınlarda 22 şahıs gözaltına alınırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.