Son dakika: İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine operasyon
Giriş Tarihi: 11.12.2019 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019
Son dakika... İstanbul'da FETÖ'ye ait 33 hücre evine düzenlenen operasyonda aranan 22 kişi yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün "Gaybubet" evlerine operasyon düzenlendi. 33 adrese yapılan baskınlarda 22 şahıs gözaltına alınırken, yaklaşık 350 bin TL değerinde dolar, euro, Türk Lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.Detaylar geliyor...
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