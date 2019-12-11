Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu | 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde 17 bin 689 personel alımı yapılacağını duyurulmuştu. Hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen gibi farklı alanlar için Sağlık Bakanlığı personel alımı yapacak. Bu gelişmenin ardından kadro sahibi olmak isteyen sağlık personelleri Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunu sorgulamaya başlamıştı. Peki, 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuzdan kontenjan ve puan bilgilerini görebilirsiniz.

2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih kılavuzu sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz ay yapılan 17 bin 689 personel alımı açıklaması sonrası, iş arayan sağlıkçılar da Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanlarını yakından takip etmeye başlamıştı. 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere birçok branşta personel alınacak. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih kılavuzu açıklandı. Peki 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte tüm merak edilenler!