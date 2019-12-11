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PKK'lı 3 terörist sınır kapısında teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2019
PKK'LI 3 TERÖRİST SINIR KAPISINDA TESLİM OLDU

'nın 'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri ilçesi yakınlarındaki 'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütü 'dan kaçan 3 terörist 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın 'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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